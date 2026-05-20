Al via la sperimentazione Scuole aperte anche in estate | in Italia iniziano il 31 agosto

Dal 31 agosto le scuole in Italia aprono anche durante l’estate, segnando l’inizio di una sperimentazione che coinvolge i servizi educativi e il welfare territoriale. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di apprendimento e supporto durante i mesi più caldi, con un focus sulla continuità educativa. Le autorità hanno annunciato questa apertura nel quadro di riforme che interessano i sistemi scolastici e sociali, spesso oggetto di discussioni tra istituzioni, sindacati e comunità locali.

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