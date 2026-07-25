Le iscrizioni alle scuole aperte fino al 31 agosto in Emilia-Romagna sono state numerose, superando le aspettative. I progetti sperimentali a Bologna e Forlì hanno ricevuto migliaia di richieste, evidenziando un forte interesse delle famiglie. La richiesta di iscrizioni si concentra soprattutto nelle prime settimane di apertura, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Le scuole coinvolte hanno registrato un afflusso elevato di studenti e famiglie interessate a queste iniziative.

Le scuole aperte prima del suono della prima campanella stanno riscuotendo un successo che va oltre le previsioni. In Emilia-Romagna i progetti sperimentali di Bologna e Forlì hanno raccolto migliaia di richieste, un segnale del bisogno concreto delle famiglie. Il periodo tra fine agosto e inizio settembre, quando il lavoro riprende ma le lezioni non sono ancora partite, resta il vero nodo da sciogliere per molti genitori.Bologna fa il pienone di richiesteA Bologna il progetto «La scuola che parte insieme» ha raccolto circa 900 iscrizioni già nel primo giorno di apertura delle domande. In poche ore è stato coperto oltre un terzo dei 2.500 posti inizialmente disponibili. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Scuole aperte fino al 31 agosto in Emilia-Romagna: le famiglie fanno il pienone di iscrizioni

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Le scuole RIAPRIRANNO il 31 AGOSTO in Emilia Romagna: balneari FURIOSI!

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