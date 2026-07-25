Scuola Italiana d’Archi Dal violino alla viola fra Mozart e Paganini

Notizia in breve

Alcuni studenti della Scuola Italiana d’Archi si sono esibiti in concerto, suonando brani di Mozart e Paganini. Sono giovani musicisti provenienti da diversi paesi e hanno già iniziato a farsi conoscere a livello internazionale. La scuola si concentra su strumenti come violino e viola, e i partecipanti hanno mostrato abilità tecniche e interpretative durante le esibizioni. L’evento si è svolto in una sala dedicata alla musica classica, con pubblico presente.