Scuola Italiana d’Archi Dal violino alla viola fra Mozart e Paganini

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni studenti della Scuola Italiana d’Archi si sono esibiti in concerto, suonando brani di Mozart e Paganini. Sono giovani musicisti provenienti da diversi paesi e hanno già iniziato a farsi conoscere a livello internazionale. La scuola si concentra su strumenti come violino e viola, e i partecipanti hanno mostrato abilità tecniche e interpretative durante le esibizioni. L’evento si è svolto in una sala dedicata alla musica classica, con pubblico presente.

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Arrivano da tutto il mondo e hanno già cominciato a farsi largo sulla scena musicale internazionale. Sono i giovani talenti della Scuola Italiana d’Archi che domani, alle 21, saliranno sul palco della chiesa di Santa Lucia in corso della Repubblica per il concerto finale della masterclass diretta da Stefano Pagliani e ospitata dal 15 luglio all’Istituto Masini. Per anni storico primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Pagliani è oggi anche docente e divulgatore musicale. Accanto a lui sono impegnati nei corsi forlivesi alcuni musicisti di fama mondiale, tra cui il violinista Ilya Grubert, oltre a Massimo Fornaciari e Paolo Chiavacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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