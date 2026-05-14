Violino solo tra Bach e Paganini | concerto solidale alla Chiesa dei Santi Martiri
Sabato 16 maggio 2026, alle 17:00, la Chiesa dei Santi Martiri in via Garibaldi 25 a Torino ospiterà un concerto di violino che spazierà tra le composizioni di Bach e Paganini. L’evento, organizzato come iniziativa di solidarietà, vedrà protagonista un violinista che eseguirà brani scelti per l’occasione. L’ingresso è aperto al pubblico, e l’intera manifestazione si svolgerà all’interno dell’edificio religioso, offrendo un momento musicale tra i più noti del repertorio classico.
Sabato 16 maggio 2026, alle ore 17:00, la Chiesa dei Santi Martiri in via Garibaldi 25 a Torino aprirà le sue porte per un pomeriggio dedicato alla grande musica e alla solidarietà. Il concerto, che vedrà protagonista il violinista Stefano Mhanna, si inserisce nella rassegna "Musica nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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