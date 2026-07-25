Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono indagati per esercizio abusivo della professione di procuratore. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta che coinvolge i due ex calciatori di Serie A, accusandoli di aver finto di essere procuratori senza averne titolo. Le indagini sono ancora in corso e al momento non sono state emesse altre comunicazioni ufficiali.

Sculli e Pepe indagati: le accuse della Procura di Roma. I due ex calciatore sotto indagine per esercizio abusivo della professione da procuratore. Accuse pesanti nell’inchiesta che coinvolge Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex calciatori di Serie A finiti nel mirino della Procura di Roma. I due sono indagati insieme all’agente sportivo Luigi Iachini Bellisarii e all’avvocato Alessandro Buccieri. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il pm Saverio Francesco Musolino contesta, a vario titolo, le ipotesi di falso, esercizio abusivo della professione di agente sportivo e tentata estorsione. Al centro della vicenda ci sarebbe l’attività svolta attorno ad alcuni giovani calciatori, con trattative, accordi economici e mandati professionali finiti ora sotto la lente degli inquirenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sculli e Pepe nei guai, l’accusa: «Si fingevano procuratori»

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"Si fingevano procuratori": Sculli e Pepe indagati per esercizio abusivo della professioneDue uomini sono indagati per aver falsamente dichiarato di essere procuratori sportivi e aver esercitato illegalmente questa professione.

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