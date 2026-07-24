Due ex calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di esercizio abusivo della professione e tentata estorsione. Si sarebbero finti procuratori sportivi, secondo le indagini in corso. Le persone coinvolte sono note per aver giocato in club di Serie A e per aver raggiunto successi importanti durante le loro carriere. Le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità e dettagli sulle modalità dell’attività illecita.

Gli ex calciatori Simone Pepe, punta della Juve nell'era Conte, e Giuseppe Sculli, un goal alla Roma neo scudettata nel 2002, sono indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione. Entrambi sono accusati dal pm Saverio Francesco Musolino di essersi presentati come procuratori sportivi con i calciatori per ottenere il mandato, ma non avrebbero avuto il titolo per esercitare la professione. Con questo sistema in particolare nel 2021 hanno fatto firmare tre contratti a due giocatori di medio livello. A un terzo invece Gianluca Caprari hanno fatto firmare un contratto di consulenza. Poi hanno depositato al Coni i primi due contratti con firme false dei calciatori, e nell'accordo scritto, ritenuto un falso dalla procura, era prevista una penale di centinaia di milioni in caso di recesso anticipato del mandato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Roma, gli ex calciatori Pepe e Sculli indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione: «Si fingevano procuratori»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Latina, scoperto finto dentista con studio abusivo in casa: denunciato per esercizio abusivo della professioneUn uomo è stato denunciato a Latina per esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Trattamenti di chirurgia estetica senza alcun titolo: sequestrata clinica illegale, una donna indagata per esercizio abusivo della professioneUna clinica illegale è stata sequestrata durante un'operazione dei militari della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinata dalla Procura.

Temi più discussi: A Roma gli Europei di calcio a 7; Juventus, a sorpresa in arrivo uno svincolato; Caso Celik, la vendetta della Roma può essere Kessie: la trattativa; Celik, cosa c'è dietro l'acquisto della Juventus: lo stipendio, i bonus e tutti i retroscena dietro l'operazione.

Compleanno #ASRoma: ecco gli auguri dei romanisti famosi tra ex calciatori e artisti. Tra questi le dichiarazioni di #Giannini, #Sabatini, #Giuliani e Carboni, con dediche personali e auguri al club giallorosso per i suoi 99 anni. @DDDderbyit x.com

Roma, gli ex calciatori Pepe e Sculli indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione: Si fingevano procuratoriL'accusa: Hanno fatto firmare contratti a calciatori di medio livello pur senza avere titolo per farlo e pretendevano il pagamento di penali ... roma.corriere.it

Gli ex calciatori che parlano di allenatori: non si possono permettere di avere quell’arroganza.Un estratto del terzo episodio di Tutto in Piazza. Il Direttore Ivan Zazzaroni intervista Sandro Pochesci, allenatore di ribellione. corrieredellosport.it