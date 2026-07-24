Roma gli ex calciatori Pepe e Sculli indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione | Si fingevano procuratori

Da roma.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ex calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di esercizio abusivo della professione e tentata estorsione. Si sarebbero finti procuratori sportivi, secondo le indagini in corso. Le persone coinvolte sono note per aver giocato in club di Serie A e per aver raggiunto successi importanti durante le loro carriere. Le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità e dettagli sulle modalità dell’attività illecita.

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Gli ex calciatori Simone Pepe, punta della Juve nell'era Conte, e Giuseppe Sculli, un goal alla Roma neo scudettata nel 2002, sono indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione. Entrambi sono accusati dal pm Saverio Francesco Musolino di essersi presentati come procuratori sportivi con i calciatori per ottenere il mandato, ma non avrebbero avuto il titolo per esercitare la professione. Con questo sistema in particolare nel 2021 hanno fatto firmare tre contratti a due giocatori di medio livello. A un terzo invece Gianluca Caprari hanno fatto firmare un contratto di consulenza. Poi hanno depositato al Coni i primi due contratti con firme false dei calciatori, e nell'accordo scritto, ritenuto un falso dalla procura, era prevista una penale di centinaia di milioni in caso di recesso anticipato del mandato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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