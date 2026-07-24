Si fingevano procuratori | Sculli e Pepe indagati per esercizio abusivo della professione

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono indagati per aver falsamente dichiarato di essere procuratori sportivi e aver esercitato illegalmente questa professione. Sono accusati anche di tentata estorsione. Le indagini hanno accertato che si fingevano agenti e avevano chiesto denaro senza averne diritto. La procura ha contestato accuse di falso, esercizio abusivo e tentata estorsione. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora formalizzati eventuali capi di imputazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Falso, esercizio abusivo della professione di agente sportivo e tentata estorsione. Accuse pesantissime, quelle formulate dal pm Saverio Francesco Musolino nei confronti di Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex calciatori di Serie A ed entrambi indagati dalla procura di Roma insieme all'agente sportivo Luigi Iachini Bellisarii e all'avvocato Alessandro Buccieri.  Secondo l'inchiesta, Pepe e Sculli avrebbero svolto attività di procuratori senza la necessaria abilitazione, curando trattative e accordi economici per giovani promesse del calcio e - secondo l'accusa - depositando al Coni contratti con firme... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

si fingevano procuratori sculli e pepe indagati per esercizio abusivo della professione
© Gazzetta.it - "Si fingevano procuratori": Sculli e Pepe indagati per esercizio abusivo della professione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, gli ex calciatori Pepe e Sculli indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione: «Si fingevano procuratori»Due ex calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di esercizio abusivo della professione e tentata estorsione.

Latina, scoperto finto dentista con studio abusivo in casa: denunciato per esercizio abusivo della professioneUn uomo è stato denunciato a Latina per esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web