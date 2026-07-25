Il deterioramento del muscolo scheletrico è uno dei primi segnali associati all’invecchiamento. Con il passare degli anni, infatti, il tessuto muscolare tende a perdere forza, aumenta la presenza di grasso e cicatrici interne e diminuisce il numero di fibre muscolari veloci, fondamentali per garantire movimenti rapidi e potenti. Un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidati dal professor Ryuichi Tatsumi della Facoltà di Agraria dell’Università di Kyushu, in Giappone, potrebbe però aprire nuove prospettive per contrastare questo processo naturale. La ricerca, pubblicata il 24 luglio 2026 sulla rivista scientifica Scientific Reports, ha individuato una molecola in grado di proteggere e potenziare un importante meccanismo coinvolto nella rigenerazione muscolare. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Scoperta molecola che aiuta a proteggere i muscoli dall’invecchiamento

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