Un nuovo composto può proteggere i muscoli dall'invecchiamento. Studi recenti mostrano che il deterioramento muscolare avviene presto con l'età, causando debolezza, accumulo di grasso e perdita di fibre muscolari rapide. Il composto agisce come uno scudo, contrastando questi effetti e mantenendo la funzionalità muscolare più a lungo. La ricerca evidenzia come i muscoli siano tra i primi tessuti a deteriorarsi con il tempo, influendo sui movimenti rapidi e potenti.

Non c’è niente da fare: i muscoli sono fra i primi tessuti a deteriorarsi con l’età. Un declino che può portare a debolezza, accumulo di grasso e perdita delle fibre muscolari a contrazione rapida, fondamentali per assicurare movimenti veloci e potenti. Ora però una nuova speranza arriva dalla ricerca: il team guidato dal professor Ryuichi Tatsumi della Facoltà di Agraria dell’Università di Kyushu ha identificato una molecola che potrebbe contribuire a proteggere e persino a rafforzare i muscoli via via che passano gli anni. Una buona notizia per chi punta a un invecchiamento in salute. La scoperta dei ricercatori giapponesi e il risveglio dei muscoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Muscoli e invecchiamento, scoperto un composto dall’effetto ‘scudo’

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