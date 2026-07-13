Uno studio evidenzia possibili rischi della creatina, una molecola usata per aumentare la massa muscolare. La sostanza potrebbe favorire lo sviluppo di alcune malattie, anche tumorali. La ricerca si concentra sui potenziali effetti negativi sulla salute, in particolare in relazione a rischi oncologici. La questione resta aperta e oggetto di ulteriori analisi. La creatina è nota per migliorare l’energia muscolare, ma le sue implicazioni a lungo termine sono ancora da chiarire.

La creatina continua a rimanere al centro di numerosi studi e di non poche controversie. Da un lato ci sono i suoi indubbi vantaggi nell’ aumentare l’energia a disposizione dei muscoli, specie in sforzi intensi e di breve durata; dall’altra ci sono i rischi, nel favorire l’insorgenza di alcune malattie, anche oncologiche. Ecco cosa dice la scienza finora. I possibili rischi legati al cancro. Uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Nutrions e condotto su oltre 25mila adulti negli Stati Uniti, ha mostrato come l’apporto della creatina, laddove aumentato, era legato a una leggera diminuzione del rischio di cancro. Nello specifico, ogni incremento di creatina in misura standard era associato a una riduzione di circa il 5% del rischio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Creatina e cancro, i rischi della molecola usata per far crescere i muscoli

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