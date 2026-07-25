Una rissa tra detenuti rivali ha portato all’apertura di un’indagine per rivolta nel carcere di Catania, avvenuta il 20 luglio. La Procura sta accertando le cause dello scontro tra i gruppi contrapposti. La violenta lite ha coinvolto più persone e ha causato danni all’interno della struttura penitenziaria. Non sono stati forniti dettagli sui numeri dei coinvolti o sulle conseguenze immediate dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura indaga sulle cause della violenta rissa tra gruppi contrapposti. Una violenta contrapposizione tra gruppi di detenuti rivali sarebbe all’origine della sommossa scoppiata lo scorso 20 luglio nel carcere di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante gli scontri si sarebbero affrontati alcuni detenuti appartenenti al braccio Amenano e al reparto Simeto, dando vita a momenti di forte tensione e aggressioni fisiche. L’episodio è ora al centro di un’ inchiesta per rivolta in carcere avviata dalla Procura di Catania, che sta cercando di chiarire responsabilità e motivazioni alla base dello scontro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Scontro tra detenuti rivali nel carcere di Catania: aperta un’inchiesta per rivolta

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Catania, due rivolte nel carcere di Piazza Lanza

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