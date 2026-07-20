Rivolta nel carcere di Catania detenuti hanno preso il controllo di due reparti

Centinaia di detenuti nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza hanno provocato una sommossa, riuscendo a prendere il controllo di due reparti della struttura. La rivolta si è verificata nel corso della giornata e ha coinvolto un numero significativo di persone, senza ancora dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine. La situazione è ancora in fase di gestione, con le autorità che stanno monitorando la situazione all’interno del carcere.

Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania Piazza Lanza hanno dato vita a una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno cinque agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Non è noto quanto siano gravi le loro condizioni. Macchine e furgoni delle forze dell’ordine e dei carabinieri hanno circondato la struttura mentre, all’interno, sarebbero in corso tentativi di dialogo con i detenuti. A renderlo noto una nota del sindacato Consipe. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 400 i detenuti che hanno preso parte alla sommossa interna al carcere siciliano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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