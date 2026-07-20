Nel carcere di Catania, centinaia di detenuti hanno inscenato una rivolta, occupando due reparti della struttura. Durante l’evento, almeno cinque agenti sono rimasti feriti. La sommossa si è verificata nella casa circondariale di Piazza Lanza e ha coinvolto un numero significativo di detenuti, che sono riusciti a prendere il controllo di parti dell’edificio. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle conseguenze immediate o sulle modalità di contenimento.

Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania Piazza Lanza hanno dato vita a una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno cinque agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Non è noto quanto siano gravi le loro condizioni. Macchine e furgoni delle forze dell'ordine e dei carabinieri hanno circondato la struttura mentre, all'interno, sarebbero in corso tentativi di dialogo con i detenuti. A renderlo noto una nota del sindacato Consipe., Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 400 i detenuti che hanno preso parte alla sommossa interna al carcere siciliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Rivolta nel carcere di Catania, "detenuti hanno preso il controllo di due reparti" | Almeno 5 agenti feriti

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2026-01-26 PRATO - CARCERI, DETENUTI AGGREDITI E VIOLENTATI IN CELLA

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