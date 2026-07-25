Addiopizzo ha sollevato preoccupazioni riguardo alle carceri, affermando che le falle nel sistema rendono più difficile per le vittime denunciare. L'organizzazione ha posto domande sul funzionamento delle strutture carcerarie e sulla possibilità di collaborare, evidenziando problemi nelle modalità di gestione e di tutela delle persone che intendono denunciare. La questione riguarda principalmente le difficoltà che le vittime incontrano nel denunciare, a causa di eventuali criticità nel sistema penitenziario.

«Come funzionano le carceri? E alla luce di ciò che emerge come fate a chiederci di collaborare? Queste sono solo alcune delle domande di commercianti e imprenditori, purtroppo per la verità pochi, che stiamo con grande fatica supportando dopo che assieme a noi e grazie al lavoro di magistrati e forze di polizia, hanno trovato la forza e il coraggio di opporsi al racket delle estorsioni». Lo scrive l'associazione antiracket Addiopizzo dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia Nordio seguite all'allarme lanciato dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia sullo stato delle carceri italiane su cui lo Stato non avrebbe più controllo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Scontro De Lucia-Nordio, l'allarme di Addiopizzo: «Con le falle nelle carceri è più difficile far denunciare le vittime»

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