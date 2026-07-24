Il procuratore capo di Palermo ha affermato che le carceri italiane sono ormai sotto il controllo delle organizzazioni criminali. In risposta, il ministro della Giustizia ha criticato duramente il procuratore, accusandolo di aver perso il controllo di sé stesso. La discussione riguarda la gestione delle strutture penitenziarie e la presenza delle criminalità organizzate all’interno delle carceri.

È scontro aperto sulla situazione delle carceri italiane. Le parole del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, secondo cui gli istituti penitenziari sarebbero ormai sotto il controllo delle organizzazioni criminali, hanno provocato la dura reazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio. «È De Lucia che ha perso il controllo di sé stesso», ha dichiarato il ministro, definendo «di una gravità inaudita» le parole del magistrato. Nordio ha accusato il procuratore di aver «offeso l’intero corpo della polizia penitenziaria», impegnato quotidianamente «con il rischio della vita» nello svolgimento del proprio lavoro. Il ministro: «Non si può estendere un fenomeno all’intero Paese». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nordio attacca De Lucia: “Ha perso il controllo di sé stesso”. Il procuratore: “Lo Stato non controlla più le carceri”

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