Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato sul Lungarno D’Annunzio a Pisa. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle dinamiche dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

PISA – Un grave incidente stradale si è verificato lungo il Lungarno D’Annunzio, dove un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro, un uomo di 67 anni. A seguito dell’impatto violento, il conducente delle due ruote è stato sbalzato dalla sella, terminando la propria corsa contro un guard-rail e riportando un severo politrauma. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo. Nonostante la dinamica dell’incidente sia stata classificata a elevata criticità, i parametri vitali del 67enne sono risultati fortunatamente conservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Scontro auto-moto sul Lungarno a Pisa: in ospedale un uomo di 67 anni

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