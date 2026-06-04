Scontro auto-moto a Segrate | muore sul colpo un motociclista di 42 anni
Un motociclista di 42 anni è deceduto giovedì pomeriggio in un incidente a Segrate. La collisione tra la moto e un'auto è avvenuta nel primo pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire. Il conducente della moto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un uomo di 42 anni è morto giovedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Segrate (Milano). A perdere la vita è stato un motociclista che nel primo pomeriggio di giovedì 4 giugno viaggiava in sella alla sua moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026
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