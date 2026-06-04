Scontro auto-moto a Segrate | muore sul colpo un motociclista di 42 anni

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista di 42 anni è deceduto giovedì pomeriggio in un incidente a Segrate. La collisione tra la moto e un'auto è avvenuta nel primo pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire. Il conducente della moto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 42 anni è morto giovedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Segrate (Milano). A perdere la vita è stato un motociclista che nel primo pomeriggio di giovedì 4 giugno viaggiava in sella alla sua moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

Video SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scontro violento tra moto e auto tra Modugno e Bari: morto sul colpo il motociclista, tre feriti

Leggi anche: Scontro tra auto e moto in via Facciolati: muore un motociclista

Temi più discussi: Incidente a Roma: scontro auto-moto, morto centauro; Scontro tra auto e moto a Capriolo: morto un giovane di 24 anni; Scontro auto-moto a San Prospero: un ferito. Incidente in tangenziale nord: code in direzione Fidenza; Scontro auto-moto a Torino, ferito un motociclista.

scontro auto moto aScontro auto-moto a Segrate: muore sul colpo un motociclista di 42 anniIl sinistro poco dopo le 13.30 di giovedì 4 giugno sulla Rivoltana. Inutili i soccorsi: il centauro è morto sul colpo ... milanotoday.it

scontro auto moto aScontro tra auto e moto, gravissimo il centauro portato a CisanelloGALLENO Grave incidente ieri, intorno all’ora di pranzo, in via Valdinievole a Galleno, nel tratto della frazione che fa parte ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web