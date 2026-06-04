Scontro auto-moto a Segrate | muore sul colpo un motociclista di 42 anni

Notizia in breve

Un motociclista di 42 anni è deceduto giovedì pomeriggio in un incidente a Segrate. La collisione tra la moto e un'auto è avvenuta nel primo pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire. Il conducente della moto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.