Grave incidente all’Elba | scontro auto moto uomo trasferito in ospedale con l’elisoccorso

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, sull’Isola d’Elba, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto ha causato ferite serie a un uomo, che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto a Capoliveri e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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