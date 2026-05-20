Grave incidente all’Elba | scontro auto moto uomo trasferito in ospedale con l’elisoccorso
Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, sull’Isola d’Elba, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto ha causato ferite serie a un uomo, che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto a Capoliveri e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Capoliveri (Livorno), 20 maggio 2026 – Paura all’Isola d’Elba. Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio c’è stato un grave incidente tra un’auto e una moto. A riportare le conseguenze più gravi è stato il centauro, poi trasferito in elicottero a Grosseto. Da capire la dinamica. Lo scontro fra i due mezzi è stato molto violento. A farne le spese il cinquantenne. I primi a soccorrerlo sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il 118. A intervenire, la Misericordia di Porto Azzurro con l’automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio oltre ai carabinieri, che adesso ricostruiscono la dinamica. Diverse ferite per l’uomo: una profonda all’avambraccio ed estesi dolori su tutto il corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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