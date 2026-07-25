Durante una manifestazione No Tav in Valle di Susa si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Tajani ha accusato la sinistra di “connivenza”, mentre Meloni ha affermato che “lo Stato non si piega”. Le opposizioni hanno criticato la violenza, sottolineando che danneggia la battaglia legittima. La politica ha condannato unanimemente gli incidenti, senza fare riferimenti specifici a singoli soggetti o enti coinvolti.

Condanna unanime dalla politica agli scontri tra manifestanti e polizia durante la marcia No Tav in Valle di Susa. Immediate le reazioni degli esponenti del centrodestra, che hanno addossato la responsabilità morale delle violenze alla sinistra. La premier Giorgia Meloni sui social ha scritto che chi agisce come gli antagonisti No Tav “non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato, che non si piegherà”. Per Matteo Salvini gli scontri sono “i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell’ordine e chi indossa una divisa”, mentre Maurizio Gasparri parla dei No Tav come di “criminali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri No Tav in Val di Susa, Tajani accusa la sinistra di “connivenza”. Meloni: “Lo Stato non si piega”. Opposizioni: “Violenza danneggia giusta battaglia”

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