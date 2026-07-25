Scontri No Tav il ministro Piantedosi | Serve una presa di posizione unitaria Qualcuno vuole un’escalation

Oggi si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti No Tav e le forze dell’ordine. Sono state segnalate violenze ripetute, simili a quelle dei giorni precedenti. Il ministro ha commentato la situazione, sottolineando la necessità di un’unità di azione e avvertendo che alcuni cercano di provocare un’escalation. La polizia ha risposto con interventi per contenere le proteste e ripristinare l’ordine.

«Oggi abbiamo assistito alle ennesime scene di violenza contro le Forze dell’ordine, dopo quelle registrate nei giorni scorsi. È la conferma di una volontà, da parte di qualcuno, di dare luogo ad un’escalation che richiede la massima attenzione ». Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi in merito agli scontri tra No Tav e forze dell’ordine, avvenuti oggi, con l’attacco ai cantieri in Val Susa. Per il ministro «serve una presa di posizione unitaria, netta e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Isolare chi alimenta la violenza deve essere un dovere condiviso, al di là di ogni appartenenza – dice -. 🔗 Leggi su Open.online

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