A Bologna si sono verificati scontri durante un evento chiamato Fakir. Il ministro dell’interno ha commentato che il sindaco ha sottovalutato i rischi della manifestazione, convocando la piazza senza prevedere le possibili conseguenze. Ha aggiunto che il sindaco conosceva la situazione a Bologna, ma non ha preso adeguate precauzioni. Nessuna altra informazione sui danni o sugli incidenti.

Bologna, 24 luglio 2026 – "Ha un qualche elemento di gravità un sindaco che, evidentemente, in maniera inconsapevole convoca una piazza e sottovaluta quello che può succedere", considerando, tra l’altro, che “lui sa quello che c’è a Bologna ”. Il ministro Matteo Piantedosi non le manda a dire al sindaco Matteo Lepore: il numero uno del Viminale, ospite a L’aria che tira su La 7, interviene in diretta sulla serata di guerriglia che, lunedì, ha assediato il centro storico per quattro ore. Disordini e scontri (con 64 agenti feriti e danni per più di 200mila euro) scaturiti a seguito della piazza convocata dal primo cittadino in piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scontri per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi: “Lepore ha sottovalutato i rischi della piazza”

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Scontri a Bologna, Piantedosi: «Pregiudizio sulle forze dell'ordine, non abbiamo timore di nulla»

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