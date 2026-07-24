Scontri per Fakir a Bologna il ministro Piantedosi | Lepore ha sottovalutato i rischi della piazza

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna si sono verificati scontri durante un evento chiamato Fakir. Il ministro dell’interno ha commentato che il sindaco ha sottovalutato i rischi della manifestazione, convocando la piazza senza prevedere le possibili conseguenze. Ha aggiunto che il sindaco conosceva la situazione a Bologna, ma non ha preso adeguate precauzioni. Nessuna altra informazione sui danni o sugli incidenti.

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Bologna, 24 luglio 2026 – "Ha un qualche elemento di gravità un sindaco che, evidentemente, in maniera  inconsapevole convoca una piazza e sottovaluta quello che può succedere", considerando, tra l’altro, che “lui sa quello che c’è a Bologna ”.  Il ministro Matteo Piantedosi non le manda a dire al sindaco Matteo Lepore: il numero uno del Viminale, ospite a L’aria che tira su La 7, interviene in diretta sulla serata di guerriglia che, lunedì, ha assediato il centro storico per quattro ore. Disordini e scontri (con 64 agenti feriti e danni per più di 200mila euro) scaturiti a seguito della piazza convocata dal primo cittadino in piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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