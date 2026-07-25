Durante una manifestazione No Tav in Val di Susa sono stati registrati scontri tra partecipanti e forze dell’ordine. Il ministro dell’interno ha dichiarato che la violenza politica deve essere isolata senza ambiguità. La polizia ha riferito di aver respinto alcuni attacchi e di aver effettuato alcune denunce. La situazione rimane tesa e sotto monitoraggio.

Gli scontri avvenuti durante la manifestazione No Tav in Val di Susa continuano ad alimentare lo scontro politico. Dopo gli episodi di violenza che hanno coinvolto le forze dell’ordine, è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha parlato di una “volontà di escalation” da parte dei gruppi più violenti e ha chiesto una risposta unitaria delle istituzioni e delle forze politiche. Il ministro ha espresso solidarietà agli agenti rimasti feriti durante gli scontri, sottolineando la necessità di contrastare con fermezza ogni forma di violenza contro lo Stato. Piantedosi ha ringraziato poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di finanza impegnati nella gestione dell’ordine pubblico, rivolgendo un pensiero particolare agli operatori feriti in Valle di Susa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - No Tav, Piantedosi denuncia un’escalation: “La violenza politica va isolata senza ambiguità”

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