Nella Cisgiordania si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza israeliane, che hanno risposto con l'invio di truppe. L'Autorità palestinese ha denunciato una pulizia etnica, mentre i rapporti tra Israele e gli Stati Uniti sono tesi, pochi giorni prima di un incontro tra il premier israeliano e il presidente americano alla Casa Bianca. La situazione resta volatile e senza segni di de-escalation.

A pochi giorni dall’incontro tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump, previsto per martedì alla Casa Bianca, – in un momento in cui i rapporti tra i due, secondo quanto ha riferito un alto funzionario statunitense al Wall Street Journal, sono ridotti ai minimi termini – sale la tensione in Cisgiordania. Tanto che, tra gli analisti, c’è chi paventa il potenziale innesco di una Terza Intifada. Il bilancio degli scontri di ieri a Tell, a sud di Nablus, è di sei morti: due israeliani e quattro palestinesi. Quello che le Idf hanno definito "un attacco terroristico" ha preso il via da "una gita", che ha assunto fin da subito i connotati di una spedizione punitiva, di alcuni coloni israeliani nei pressi del villaggio palestinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Scontri in Cisgiordania. Israele invia l’esercito. L’Anp: è pulizia etnica

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