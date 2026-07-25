Durante la marcia No Tav verso i cantieri della Torino-Lione, la tensione tra antagonisti e forze dell’ordine è rimasta elevata. Il governo ha espresso solidarietà alle forze di polizia impegnate nei controlli, mentre il presidente della Repubblica ha chiamato il ministro dell’interno per ribadire il sostegno alle operazioni di sicurezza. La manifestazione si è svolta nel contesto di un aumento delle proteste contro i lavori dell’Alta Velocità, che da oltre vent’anni incontrano opposizione nella Val di Susa.

Roma, 25 luglio 2026 – La tensione sociale cresce. Il clima di scontro tra antagonisti e forze dell’ordine continua a occupare il dibattito politico. È il caso di Val di Susa, durante la oltre ventennale marcia No Tav verso i cantieri della Torino-Lione, dove l’asticella della tensione, oggi pomeriggio, è rimasta alta. La premier Giorgia Meloni ribadisce il suo appoggio alle forze dell’ordine “dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati ”. E rimarca gli episodi di violenza a Chiomonte: “Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non sta difendendo un’idea” ma attacca lo Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Scontri contro l’Alta Velocità, Mattarella chiama Piantedosi: “Solidarietà alle forze dell’ordine”

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