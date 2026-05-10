Da Pettinari solidarietà alle forze dell' ordine per gli scontri di Pescara Spezia | Vergogna senza appello

Il 8 maggio davanti allo stadio Adriatico si sono verificati degli scontri tra sostenitori delle squadre di calcio, con intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione. Domenico Pettinari, presidente di un'associazione politica, ha espresso solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine coinvolte negli eventi. La sua presa di posizione è stata chiara nel condannare quanto accaduto, definendolo una vergogna senza appello.

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