Da Pettinari solidarietà alle forze dell' ordine per gli scontri di Pescara Spezia | Vergogna senza appello
Il 8 maggio davanti allo stadio Adriatico si sono verificati degli scontri tra sostenitori delle squadre di calcio, con intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione. Domenico Pettinari, presidente di un'associazione politica, ha espresso solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine coinvolte negli eventi. La sua presa di posizione è stata chiara nel condannare quanto accaduto, definendolo una vergogna senza appello.
Solidarietà senza discussione e vicinanza è stata espressa da Domenico Pettinari, presidente di “Pettinari per l'Abruzzo” alle forze dell'ordine per gli scontri avvenuti davanti allo stadio Adriatico l'8 maggio a margine di Pescara Spezia. Una decina di agenti, lo ricordiamo, sono rimasti feriti.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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