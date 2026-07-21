Scontri a Bologna Meloni | Irresponsabile violenza contro forze dell' ordine Piantedosi | Nessuno è al di sopra della legge

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna si sono verificati scontri durante una manifestazione, con alcune persone che hanno aggredito le forze dell'ordine. La presidente del Consiglio ha commentato la vicenda, definendo irresponsabile la violenza e chiedendo un approfondimento sulle cause del decesso di un uomo coinvolto nell’episodio. Il ministro dell’Interno ha affermato che nessuno è al di sopra della legge. Le autorità stanno verificando le responsabilità legate alla morte e alle violenze.

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La presidente del Consiglio commenta la vicenda dopo la manifestazione nel capoluogo emiliano: chiede rigore nell'accertare eventuali responsabilità sul decesso e condanna le violenze contro le forze dell’ordine La morte di Abderrahim Fakir e i successivi scontri a Bologna entrano nel confron. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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