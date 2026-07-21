Scontri a Bologna Meloni | Irresponsabile violenza contro forze dell' ordine Piantedosi | Nessuno è al di sopra della legge
A Bologna si sono verificati scontri durante una manifestazione, con alcune persone che hanno aggredito le forze dell'ordine. La presidente del Consiglio ha commentato la vicenda, definendo irresponsabile la violenza e chiedendo un approfondimento sulle cause del decesso di un uomo coinvolto nell’episodio. Il ministro dell’Interno ha affermato che nessuno è al di sopra della legge. Le autorità stanno verificando le responsabilità legate alla morte e alle violenze.
La presidente del Consiglio commenta la vicenda dopo la manifestazione nel capoluogo emiliano: chiede rigore nell'accertare eventuali responsabilità sul decesso e condanna le violenze contro le forze dell’ordine La morte di Abderrahim Fakir e i successivi scontri a Bologna entrano nel confron. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Meloni sugli scontri di Bologna: Irresponsabile alimentare odio contro gli agenti, verità su Fakir
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Meloni durissima sugli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir: Fatto inaccettabile, ma nulla giustifica le violenze contro gli agenti x.com
Bologna Scontri dopo la morte di #Fakir. #Meloni Quanto accaduto è inaccettabile. Doveroso accertare eventuali responsabilità sulla morte di Abderrahim Fakir. La verità va ricercata senza pregiudizi e senza sconti, ma nulla può giustificare la violenza contr facebook
Scontri a Bologna, Meloni: inaccettabile violenza contro Forze dell’ordine reddit
Bologna dopo il presidio per Fakir, danni e polemiche: 50 feriti tra le forze dell’ordine. La direttaIl Sap: Lepore si assuma la responsabilità. Malaguti (FdI): Gravissima la guerriglia urbana. De Maria (Pd): No alla violenza e alle strumentalizzazioni sui fatti ... msn.com
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