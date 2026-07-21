Scontri a Bologna Meloni | Irresponsabile violenza contro forze dell' ordine Piantedosi | Nessuno è al di sopra della legge

Notizia in breve

A Bologna si sono verificati scontri durante una manifestazione, con alcune persone che hanno aggredito le forze dell'ordine. La presidente del Consiglio ha commentato la vicenda, definendo irresponsabile la violenza e chiedendo un approfondimento sulle cause del decesso di un uomo coinvolto nell’episodio. Il ministro dell’Interno ha affermato che nessuno è al di sopra della legge. Le autorità stanno verificando le responsabilità legate alla morte e alle violenze.