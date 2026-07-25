Durante i recenti scontri a Tell, il governo israeliano ha definito gli eventi come terrorismo. Le tensioni sono aumentate con l’installazione di nuove colonie nella zona e l’attuazione di misure di punizione collettiva nei confronti della popolazione locale. Le proteste sono state accompagnate da scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, senza specificare se la resistenza sia pacifica, armata o motivata da rivendicazioni internazionali.

Che si tratti di resistenza pacifica, rivendicazione del diritto internazionale o resistenza armata, la ricetta d’Israele è sempre la stessa: nuove colonie e punizione collettiva. Sono queste le misure d’emergenza. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Scontri con i coloni a Tell. Netanyahu: «Terrorismo»

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