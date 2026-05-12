Segnale Ue a Israele Sanzioni contro i coloni Ira di Netanyahu e Saar

I ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per imporre sanzioni contro i coloni israeliani coinvolti in atti violenti in Cisgiordania. La decisione rappresenta un segnale simbolico rivolto al governo israeliano, in un momento di crescente tensione nella regione. La reazione di alcuni esponenti del governo israeliano, tra cui il primo ministro e il ministro degli Esteri, è stata di ira e di critiche aperte.

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Sanzioni contro i coloni israeliani violenti. I ministri degli Esteri dei Paesi Ue hanno trovato l’intesa e lanciano un segnale simbolico al governo di Benjamin Netanyahu sulla situazione in Cisgiordania. Finora era stata l’Ungheria a mettere il veto sulle misure, sulle quali era necessaria l’unanimità e lo sblocco è arrivato grazie al nuovo governo guidato da Peter Magyar. Di fatto, i coloni sanzionati per le violenze nei confronti dei palestinesi – aumentate negli ultimi mesi – entrano nella black list europea. Si tratta però di una misura dagli effetti pratici limitati: riguarda solo tre persone e quattro associazioni non comprende peraltro i due ministri estremisti, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Segnale Ue a Israele. Sanzioni contro i coloni. Ira di Netanyahu e Saar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanzioni ai coloni e basta. Ue-Israele, tutto come primaCampo libero Fuori dalle nuove misure i ministri più radicali del governo Netanyahu. L’Ue opta per il minimo sindacale contro Israele: sanzioni ai coloni violenti, ma ‘no’ ai dazi sui prodotti dei territori occupatiL’Europa ha deciso di non punire l’occupazione illegale della Cisgiordania, ma solo i coloni che si macchieranno di violenze dimostrate nei confronti... Argomenti più discussi: Segnale Ue a Israele. Sanzioni contro i coloni. Ira di Netanyahu e Saar; >>>ANSA/ Sì dei 27 alle sanzioni contro i coloni violenti, ira di Israele - Altre news - Ansa.it; Intesa tra i ministri Ue sulle sanzioni ai coloni violenti. Ira di Israele: 'Inaccettabili'. Segnale UE a Israele. Sanzioni contro i coloni. Ira di Netanyahu e SaarTrovato l’accordo grazie al nuovo governo ungherese ... msn.com