A San Didero, un imprenditore ha riferito di essere stato colpito da pietre lanciate da un gruppo No Tav. Secondo la denuncia, una pietra avrebbe infranto il parabrezza della sua auto durante un episodio di tensione. Nessuno è rimasto ferito. La vicenda è stata segnalata alle forze dell'ordine, che stanno verificando quanto accaduto.

Un imprenditore della Valsusa ha denunciato di essere stato oggetto di un lancio di pietre da parte dei No Tav. Una di queste avrebbe danneggiato il parabrezza della sua auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontri a San Didero, danneggiata auto: "Mi hanno lanciato pietre"

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Val Susa, scontri tra No Tav e polizia al cantiere di San Didero: pietre, bombe carta e lacrimogeni | Il videoAlcune centinaia di manifestanti No Tav hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine al cantiere di San Didero in Valle di Susa.

Scontri a San Didero, lunga fila di camionette della poliziaA San Didero, si sono verificati scontri tra manifestanti No Tav e forze dell’ordine.

Temi più discussi: No Tav, assalto ai cantieri, scontri con la polizia: chiusa l'A32, treni sospesi; No Tav, assalto alle recinzioni del cantiere: la polizia risponde con idranti e lacrimogeni; Dieci anni di Alta Felicità: Saremo ovunque! Fa discutere l'ordinanza anti-vetro; Festival Alta Felicità a Venaus, la prefettura dispone una serie di divieti per prevenire disordini vicino ai cantieri Tav.

Il timore della vigilia si materializza: il corteo sfocia in scontri con le forze dell'ordine davanti al cantiere di San Didero e poi a Chiomonte. Incendiate due camionette dei carabinieri. Disagi anche sulla linea ferroviaria x.com

No Tav: våldsamma sammandrabbningar i Chiomonte och San Didero under marschenLa tradizionale marcia No Tav si è trasformata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Pietre, bombe carta e incendi hanno caratterizzato la giornata in Val di Susa. notizie.it

No Tav: violenti scontri a Chiomonte e San Didero durante la marciaLa tradizionale marcia No Tav si è trasformata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Pietre, bombe carta e incendi hanno caratterizzato la giornata in Val di Susa. notizie.it