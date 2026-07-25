scontri a san didero lunga fila di camionette della polizia

Notizia in breve

A San Didero, si sono verificati scontri tra manifestanti No Tav e forze dell’ordine. Dopo gli scontri, sono state schierate numerose camionette della polizia che si sono fermate nel paese. La situazione è rimasta tesa, con le forze dell’ordine presenti in modo massiccio. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti, ma la presenza delle camionette è risultata evidente nel centro del paese.