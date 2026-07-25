Sciacca abbandona nove cani sul terrazzo a 43 gradi | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver abbandonato nove cani sul suo terrazzo a Sciacca, in provincia di Agrigento, con temperature di 43 gradi. I cani sono stati trovati senza acqua né cibo, in condizioni di forte stress. Le immagini dei animali in difficoltà sono diventate virali online, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La polizia locale ha avviato un procedimento contro il proprietario per il maltrattamento degli animali.

Li ha abbandonati sul suo terrazzo a Sciacca, nell'Agrigentino, sotto il sole cocente a 43 gradi, senza nemmeno la ciotola d'acqua. Le immagini dei nove cani sofferenti hanno subito fatto il giro del web e da lì è partita la macchina dei soccorsi con l'aiuto della polizia locale. Una volta intervenute le forze dell'ordine e i volontari della Leida, associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, cinque cuccioli e la mamma sono stati portati in salvo, mentre per altri quattro non c'è stato nulla da fare. Il proprietario del terrazzo è stato denunciato e punito grazie alla legge Brambilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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SCIACCA: 9 CANI SU UN TERRAZZO SOTTO IL SOLE, 4 MORTI. SI APPLICHERÀ LA LEGGE BRAMBILLA

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