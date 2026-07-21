Nove cani abbandonati su un terrazzo sotto al sole a 43 gradi | 4 cuccioli morti a Sciacca

Su un terrazzo nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento, sono stati trovati tre cani adulti e sei cuccioli abbandonati sotto il sole con una temperatura di 43 gradi. Quattro dei cuccioli sono deceduti prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre gli altri sono stati trovati in condizioni gravissime.

Tre cani adulti e sei cuccioli lasciati su un terrazzo sotto al sole a Sciacca, in provincia di Agrigento. Quattro cuccioli sono morti, quando i soccorsi sono arrivati gli altri animali erano in condizioni gravissime. Denunce di LNDC e OIPA, il Comune di Sciacca sarà parte civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ORRORE A SCIACCA: 9 cani abbandonati sul tetto a 43°C, 4 cuccioli MORTI!

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