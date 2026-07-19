A Sciacca, nove cani sono stati trovati su un terrazzo esposto al sole, dove erano stati lasciati per diverse ore. Quattro cuccioli sono morti a causa delle alte temperature. Il proprietario degli animali è stato denunciato per maltrattamento. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato un procedimento legale.

Tragedia a Sciacca, nell’Agrigentino, dove nove cani sono stati trovati in gravi condizioni dopo essere rimasti per ore su un terrazzo esposto al sole. Quattro cuccioli non sono sopravvissuti alle conseguenze del caldo intenso e della mancanza di adeguate condizioni di protezione. Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di animali d’affezione. La scoperta dopo l’intervento dei soccorsi. Gli animali, tre adulti e sei cuccioli, si trovavano sul terrazzo di un appartamento al terzo piano di un condominio. Secondo quanto ricostruito, sarebbero rimasti per diverse ore sotto il sole senza riparo sufficiente dalle alte temperature. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sciacca, nove cani lasciati al caldo sul terrazzo: morti quattro cuccioli, proprietario denunciato

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