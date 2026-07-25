Schiavi nel cantiere del consolato Usa | Costretti a lavorare anche da malati
Un manager turco coinvolto in un'indagine sullo sfruttamento di lavoratori nel cantiere del consolato USA a Milano è stato accusato di estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le autorità hanno accertato che i lavoratori, alcuni anche malati, sono stati costretti a lavorare sotto minaccia. L’indagato, già sotto inchiesta per caporalato aggravato, ora fronteggia nuove ipotesi di reato legate alle modalità di sfruttamento nel sito.
Estorsione ai danni dei lavoratori e favoreggiamento dell’immigrazione. Per il “manager“ turco Ulas Demir - già indagato con l’accusa di caporalato aggravato dalle minacce nelle indagini sullo sfruttamento di manodopera nel cantiere del consolato americano a Milano - si aggiungono nuove ipotesi di reato. Vessazioni, paghe sotto le due ore all’ora, "turni pesanti che si protraevano per dodici ore", il versamento di un “pizzo“ (circa 5 mila euro a dipendente) per essere reclutati e venire a lavorare in Italia. Una situazione di "paraschiavismo" nella quale versavano gli operai della divisione italiana della statunitense Caddell Construction.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: i carabinieri prelevano i lavoratori
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