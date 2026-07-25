Schiavi nel cantiere del consolato Usa | Costretti a lavorare anche da malati

Notizia in breve

Un manager turco coinvolto in un'indagine sullo sfruttamento di lavoratori nel cantiere del consolato USA a Milano è stato accusato di estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le autorità hanno accertato che i lavoratori, alcuni anche malati, sono stati costretti a lavorare sotto minaccia. L’indagato, già sotto inchiesta per caporalato aggravato, ora fronteggia nuove ipotesi di reato legate alle modalità di sfruttamento nel sito.