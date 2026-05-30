milano schiavi nel cantiere del consolato usa

A Milano, nel cantiere dell’ex Tiro a Segno, che ospiterà il nuovo palazzo del consolato statunitense, sono emersi casi di lavoro in condizioni di schiavitù. Si tratta di persone impiegate senza un regolare contratto, in condizioni di sfruttamento e senza rispetto delle norme sul lavoro. L’intervento delle autorità ha portato a verifiche e a provvedimenti nei confronti delle imprese coinvolte. La costruzione del palazzo prosegue nonostante le criticità emerse durante le indagini.

Caporalato Sotto controllo giudiziario la società Caddell. I pm: «Sfruttati e minacciati centinaia di lavoratori indiani, paghe di 1,50 euro l’ora» Caporalato Sotto controllo giudiziario la società Caddell. I pm: «Sfruttati e minacciati centinaia di lavoratori indiani, paghe di 1,50 euro l’ora» La “rigenerazione urbana” di Milano poggia anche sul lavoro di persone in schiavitù. Nell’area dell’ex Tiro a Segno è in costruzione il palazzo del consolato americano, che dovrebbe essere ultimato nel 2028. Un’opera faraonica, come è nello stile della presidenza Usa, dislocata su 40 mila metri quadrati, per una spesa di almeno 351 milioni di dollari. In questa cifra non è conteggiato il costo del lavoro perché, come ha stabilito la procura di Milano, la ditta costruttrice impiegava stranieri in condizione di para schiavitù e minacciati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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