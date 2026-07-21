Dodici lavoratori, provenienti da Kenya e India, sono stati accolti dal Comune di Milano in strutture protette. Si tratta di vittime di sfruttamento emerso durante le indagini sulla costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti in piazzale Accursio. I manovali erano impiegati nel cantiere, dove si sono verificati casi di sfruttamento. Le autorità hanno disposto il loro trasferimento in strutture di protezione.

Milano, 21 luglio 2026 – Provengono dal Kenya o dall ’India, sono tra le vittime delle sfruttamento emerso dalle indagini della Procura di Milano con al centro il cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti in piazzale Accursio. Dodici operai che lavoravano per la divisione italiana del colosso statunitense Caddell Construction, in una situazione di particolare fragilità, sono stati presi in carico dal Comune di Milano attraverso il progetto Derive e Approdi che si occupa del contrasto alla tratta degli esseri umani. Attualmente vivono in tre diversi centri di accoglienza in città, e sono state avviate le pratiche per far ottenere loro il permesso di soggiorno seguendo i percorsi dedicati alle vittime di tratta o sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Schiavi nel cantiere del consolato Usa, 12 manovali accolti dal Comune di Milano in strutture protette

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RAI3 TG3 - Schiavi per costruire il consolato Usa a Milano - (31-05-2026)

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