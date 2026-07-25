Schianto fra auto e moto a Fiuggi | morto il motociclista aveva 55 anni

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista di 55 anni è morto in un incidente a Fiuggi, nel Frusinate. L’incidente è avvenuto quando la moto si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. La vittima viaggiava da solo, nessun altro ferito. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Terribile incidente nel Frusinate a Fiuggi dove un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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