Schianto tra auto e moto muore motociclista di 21 anni

Da thesocialpost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 28 in frazione Mollere, nel territorio di Ceva, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto ha causato la morte di un motociclista di 21 anni che era alla guida del veicolo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 21 anni nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 28, in frazione Mollere, nel territorio di Ceva. Secondo le prime informazioni, il giovane era in sella alla sua moto quando si è verificato uno scontro con un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al centauro. Inutili i soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 18.25. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Mondovì e Ceva, insieme ai sanitari del 118 e all’elisoccorso. Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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