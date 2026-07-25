LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi Marini e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto! Subito out Martini
Durante i Mondiali di scherma 2026, tre atleti italiani si sono qualificati ai sedicesimi nel fioretto, mentre un altro è stato eliminato subito. L’australiano Glasson ha battuto il polacco Nowak e anche il statunitense Massialas ha superato il turno, vincendo contro Tan di Singapore. Un atleta italiano, Martini, è stato eliminato nella fase iniziale della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.59: Ai sedicesimi anche l’australiano Glasson che batte nettamente il polacco Nowak 3.58: Lo statunitense Massialas batte Tan di Singapore a accede ai sedicesimi 3.56: Il coreano Youn si qualifica per i sedicesimi dove affronterà K. Borodachev 3.55: Tutto facile per il russo K. Borodachev che batte 15-4 l’uzbeko Usmanov 3.52: Il giapponese Iimura si qualifica per i sedicesimi battendo il brasiliano Marostega 3.46: Szemes vince la sfida con il cinese Xu ed affronterà Rajski nei sedicesimi. Ora l’ultima serie di 32mi di finale del fioretto uomini 3.40: Il messicano cervantes supera 15-10 l’egiziano Hamza e incontrerà ai sedicesimi Kappus 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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