LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi Marini e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto! Subito out Martini

Notizia in breve

Durante i Mondiali di scherma 2026, tre atleti italiani si sono qualificati ai sedicesimi nel fioretto, mentre un altro è stato eliminato subito. L’australiano Glasson ha battuto il polacco Nowak e anche il statunitense Massialas ha superato il turno, vincendo contro Tan di Singapore. Un atleta italiano, Martini, è stato eliminato nella fase iniziale della competizione.