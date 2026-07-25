Martini è subito uscito nei sedicesimi del fioretto ai Mondiali di scherma 2026. Tra i qualificati, sono rimasti in gara Macchi, Mrino e Bianchi. Nel torneo maschile, il russo Borodachev ha superato l’ungherese Dosa e avanza ai sedicesimi, mentre anche il cinese Lyu si è qualificato. La competizione prosegue con altri incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.18: Il russo A. Borodachev avanza e affronta ai sedicesimi l’ungherese Dosa, avanti anche il cinese Lyu, il francese Savin, il francese Anane che affronterà Marini al prossimo turno, il coreano Lee che darà vita al derby contro Im, L’Italia perde il primo rappresentante, Tommaso Martini travolto con un netto 7-15 dal coreano Im.Azzurro mai veramente in gara, tramortito in partenza dallo 0-6 del coreano che poi ha avuto pochi problemi a mantenere, anzi ad aumentare le distanze Marrtini-Im 7-14 Tommaso Marini in rimonta batte l’ostico rappresentante di Singapore con il punteggio di 15-13 Marini-Loo... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi, Mrino e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto! Subito out Martini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Mazzhi e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto!Azione nei mondiali di scherma: tra i qualificati per i sedicesimi ci sono anche Bianchi e Macchi, che si sono aggiunti ad altri come Choi di Hong...

LIVE Scherma, Europei 2026 in DIRETTA: contingente azzurro subito dimezzato nella spada donne, avanzano Macchi e Martini nel fiorettoNella gara di spada femminile agli Europei 2026, il contingente italiano si è ridotto della metà dopo i primi turni.

Temi più discussi: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: subito il fioretto uomini, poi la spada donne. Otto azzurri in pedana; Mondiali di Hong Kong 2026, prima giornata di qualificazioni – Link risultati live; Mondiali di scherma 2026: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi 2^ giornata di qualificazioni con quattro azzurri in pedana | Link risultati live.

Mondiali di Scherma 2026, sciabola avanti: Torre, Gallo, Neri e Bertini qualificati al tabellone principale ilfaroonline.it/2026/07/24/mon… #news #notizie #cronaca x.com

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: nella notte in pedana spadiste e fiorettistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata di gare ai Campionati Mondiali ... oasport.it

Diretta Mondiali scherma 2026 | Streaming video Rai: prima giornata (oggi sabato 25 luglio)Diretta Mondiali scherma 2026 streaming video Rai oggi sabato 25 luglio: orario, programma e risultato live delle finali della prima giornata. ilsussidiario.net