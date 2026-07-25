Nella prima giornata dei Mondiali di scherma a Hong Kong, l’Italia ha già due medaglie assicurate. Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile sono entrati in semifinale, garantendosi almeno un podio ciascuno. Entrambi hanno superato gli ottavi di finale e sono tra i primi quattro della competizione. La gara prosegue con altre discipline e atleti in corsa per le medaglie.

L'Italia è certa di conquistare almeno due medaglie nella giornata inaugurale dei Mondiali di scherma di Hong Kong grazie a Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile, entrambi approdati alle semifinali e già sicuri del podio. Macchi firma l'impresa di giornata battendo nei quarti il russo Kirill Borodachev con una straordinaria rimonta: sotto 14-12, il pisano piazza tre stoccate consecutive e chiude 15-14. Per il toscano, alla prima medaglia individuale iridata in carriera, la semifinale sarà contro il giapponese Kazuki Iimura, che ha eliminato l'altro azzurro Tommaso Marini per 15-11. Nell'altra parte del tabellone si sfideranno l'ungherese Daniel Dosa e il ceco Alexander Choupenitch. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportmediaset.mediaset.it - Scherma, ai Mondiali Macchi e Rizzi due medaglie azzurre sicure

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali di Hong Kong: Italia sicura di due medaglie con Macchi e RizziDurante la giornata inaugurale dei Mondiali di Hong Kong, si prevede che l’Italia porterà a casa almeno due medaglie, con possibilità di ottenere...

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Rizzi e Macchi in semifinale dalle 12.30!Le semifinali della spada femminile ai Mondiali di scherma 2026 si svolgeranno alle 13.

Temi più discussi: Università e più consapevolezza: Macchi è cambiato ed è pronto per i Mondiali; LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: super rimonta di Macchi! Azzurro in semifinale e certo della medaglia. Ora il derby fra Santuccio e Rizzi; Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video; Mondiali Hong Kong: i quattro sciabolatori azzurri al tabellone principale, da domani via alle medaglie.

Mondiali di Scherma ( Hong Kong): programma, orari, TV e azzurri di domani: Fioretto M: Bianchi, Macchi, Marini e Martini Spada F: Caforio, Fiamingo, Rizzi, e Santuccio x.com

Scherma, rimonta da urlo di Filippo Macchi! Medaglia sicura ai Mondiali nel fiorettoSaranno certamente due le medaglie per l'Italia in questa quarta giornata dei Mondiali di scherma ad Hong Kong, la prima dove si assegnano i titoli ... oasport.it

Mondiali di Hong Kong: Italia sicura di due medaglie con Macchi e RizziNel fioretto, in semifinale l'azzurro se la vedrà col giapponese Iimura, mentre l'avversaria della spadista udinese sarà la polacca Brych ... gazzetta.it