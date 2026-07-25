Le semifinali della spada femminile ai Mondiali di scherma 2026 si svolgeranno alle 13.20, dopo le gare del fioretto maschile. Alle 12.30, sono previste le semifinali di fioretto maschile, mentre alle 11.30 si sono disputate le prime fasi. Tra le atlete in gara, Rizzi e Macchi sono arrivate in semifinale. La diretta è disponibile online con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Le semifinali della spada femminile andranno in scena alle 13.20, dopo quelle del fioretto maschile. 11.29 L’altra semifinale della spada femminile vedrà di fronte la cinese Tang, che ha battuto 15-14 la russa Rustamova, e la coreana Song, che ha vinto contro la francese Mallon Breton 11-7. 11.27 Giulia Rizzi è già certa della medaglia individuale in questo Mondiale! L’azzurra in semifinale affronterà la polacca Barbara Brych, che ha battuto la statunitense Husynian 14-13. 11.25 Termina qui! Rizzi vince nettamente 15-7 e approda in semifinale. 11.24 Due stoccate di fila per Rizzi! L’azzurra guida 14-7 e si porta ad un solo punto dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Rizzi e Macchi in semifinale dalle 12.30!

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