Scambiate in culla in Sicilia all’altare con i quattro genitori Le due sorelle e le nozze dell’altra bambina | la storia che ha ispirato anche un film

Due sorelle scambiate alla nascita nel 1998 a Mazara del Vallo si sono sposate, entrambe con i rispettivi genitori accanto. La prima aveva già celebrato le nozze, ora è toccato all’altra. La vicenda ha ispirato un film, ma non si conoscono dettagli sui prossimi sviluppi. La cerimonia si è svolta in Sicilia, con le due donne che hanno condiviso il giorno speciale con le famiglie biologiche e adottive.

Anche la seconda delle due bambine scambiate alla nascita a Mazara del Vallo nel 1998 è arrivata all’altare. Chissà se ci sarà un seguito per il film della Rai che si è ispirato alla loro storia, dopo che Melissa Foderà ha sposato Antonio Scaturro, tre anni dopo il matrimonio di Caterina Alagna, la donna con cui condivide l’incredibile vicenda e che le ha legate per la vita.Le nozze si sono celebrate nella cattedrale di Trapani, e a fare da damigella c’era proprio la “sorella” Caterina, esattamente come Melissa aveva fatto per lei nel 2023. Come sono state scambiate alla nascita all’ospedale di Mazara del Vallo. Tutto comincia nella notte tra il 31 dicembre 1997 e il primo gennaio 1998, all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Furono scambiate in culla, la scoperta dopo tre anni. Al matrimonio di Melissa Foderà anche la sorella Caterina Alagna: Saremo sempre unite; Fu scambiata in culla, si sposa e va all'altare con padre naturale e biologico; Ci hanno scambiate nella culla, oggi sono damigella al matrimonio di mia sorella: all'altare i nostri quattro genitori; Scambiate nella culla, ora sono sorelle e damigelle: all'altare i quattro genitori.

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