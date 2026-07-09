Stasera su Rai 2 viene trasmesso il film ispirato alla storia di Lisa Aguilar, sopravvissuta a un tentato omicidio da parte del marito. La vicenda riguarda un episodio in cui un uomo ha pianificato e tentato di uccidere la moglie, che è riuscita a salvarsi. La narrazione si basa su fatti reali e mette in evidenza la vicenda di una donna che ha affrontato un tentativo di omicidio da parte del partner.

In onda questa sera su Rai 2, Mai fidarsi di mio marito racconta il drammatico caso di Lisa Aguilar, sopravvissuta a un tentato omicidio commissionato dal marito. Ecco la trama, il cast e la storia vera. Un film tratto da una storia vera, in cui il giallo e il dramma si mescolano in una vicenda ricca di colpi di scena: stasera, giovedì 9 luglio alle 21:20, va in onda in prima visione assoluta su Rai 2 il thriller Mai fidarsi di mio marito (A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story). Diretto da Colleen Rush e David Weaver. Il film, ispirato a una sconvolgente storia vera, racconta l'incubo vissuto da una donna che, dopo una brutale aggressione mentre è incinta, scopre che la persona di cui si fidava di più potrebbe essere il mandante del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mai fidarsi di mio marito: la storia vera che ha ispirato il film stasera su Rai 2

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