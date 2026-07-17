L’uscita nelle sale dell’attesissimo Odissea di Christopher Nolan riporta sotto i riflettori uno dei racconti più celebri mai scritti. Ciclopi, Sirene, Circe, il cavallo di Troia, il viaggio di ritorno verso Itaca: da quasi tremila anni il poema attribuito a Omero continua a essere reinterpretato da artisti, registi (basti pensare che il primo film ispirato al poema omerico è del 1911 – un film muto diretto da Giuseppe De Liguroro e Adolfo Padovan) e scrittori. La domanda, però, è sempre la stessa: quanto c’è di vero nell’Odissea? È soltanto un’opera di fantasia oppure, dietro le sue creature mitologiche e le sue avventure straordinarie, si nasconde il ricordo di un mondo realmente esistito? Negli ultimi centocinquant’anni archeologi e storici hanno scoperto che la risposta è molto più interessante di quanto si potrebbe immaginare. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - La vera storia dell’Odissea: quanto c’è di reale dietro il poema che ha ispirato il nuovo film di Christopher Nolan?

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La Vera Storia di OMERO: l'Iliade, l'Odissea e il mistero del poeta cieco

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Temi più discussi: Odissea di Christopher Nolan; ‘Odissea’ di Christopher Nolan è una grande epopea che lascia il cuore un po’ al largo; Christopher Nolan e la sua Odissea: Racconto il ritorno e gli effetti delle guerre; Il vero rischio dell’Odissea di Christopher Nolan non è quello di cui parlano tutti.

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