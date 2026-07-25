Scaloni che emozione! I tifosi lo acclamano il padre lo guarda dalla porta così

Da video.gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tifosi acclamano il commissario tecnico dell'Argentina, che riceve cori, applausi e abbracci. Lui sorride, saluta e ringrazia. Alla porta di casa, il padre dello staff, seduto e immobile, osserva ogni movimento del figlio.

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La gente canta, applaude, abbraccia Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina. Lui sorride, saluta, ringrazia. E lì, alla porta di casa, c’è suo padre Ángel: seduto, immobile, gli occhi che seguono ogni gesto del figlio. Non dice nulla, non interviene, non si avvicina. Guarda. Vigila. Si riempie d’orgoglio. (X@@ModoScaloneta). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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