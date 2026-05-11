Lo lo lo! Szczesny fumador! | l' ex Juve festeggia il trionfo del Barcellona coi tifosi
L'ex portiere di Roma e Juventus ha partecipato alla celebrazione del recente successo del Barcellona in campionato. Durante l'evento, ha festeggiato insieme ai tifosi il risultato ottenuto contro il Real Madrid, contribuendo alla conquista del titolo spagnolo. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno commentato con entusiasmo il trionfo del club catalano. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha continuato a essere vicino alle vittorie della squadra.
Dall'annuncio del ritiro dal calcio giocato ai trionfi con il Barcellona: Szczesny, ex portiere di Roma e Juventus, ha vinto il campionato spagnolo grazie al successo dei blaugrana contro il Real Madrid. Il polacco è così uscito in città per festeggiare (anche) con i tifosi, che gli hanno dedicato un coro. decisamente particolare. (Credits: IG Mundo Deportivo).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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