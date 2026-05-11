Lo lo lo! Szczesny fumador! | l' ex Juve festeggia il trionfo del Barcellona coi tifosi

L'ex portiere di Roma e Juventus ha partecipato alla celebrazione del recente successo del Barcellona in campionato. Durante l'evento, ha festeggiato insieme ai tifosi il risultato ottenuto contro il Real Madrid, contribuendo alla conquista del titolo spagnolo. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno commentato con entusiasmo il trionfo del club catalano. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha continuato a essere vicino alle vittorie della squadra.

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