Massimo Ghini ha commentato in modo diretto la sua esperienza con i premi David di Donatello, affermando di essere stanco di inseguirli dopo aver partecipato a circa 120 film. Durante un'intervista a “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, ha dichiarato di aver deciso di dimettersi dalla giuria, senza nascondere il suo disappunto. Ghini ha anche scherzato sul valore concreto del premio, dicendo che potrebbe usarlo per chiudere una porta.

Massimo Ghini si racconta a “Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo e parla senza filtri dei David di Donatello mai ricevuti: “Mi sono anche dimesso dalla giuria. Mi sembrava che dovesse finire questa presa in giro”, spiega, riferendosi al fatto che, dopo quarant’anni di carriera, non fosse mai arrivato per lui quel riconoscimento. Ghini precisa di non voler alimentare polemiche, ma non nasconde una certa amarezza: “ Il David va avanti, non credo che cambi la vita a nessuno. Ho preso premi in America, ho preso premi in Francia, ho preso premi in Spagna, dappertutto. I premi veri che ti cambiano la vita sono due: l’Oscar e la Palma d’Oro. Tutto il resto è meraviglioso”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stufo dei David di Donatello. Alla mia età, con 120 film, sto ancora a correre dietro? Se me lo danno lo uso per fermare la porta”: così Massimo Ghini

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