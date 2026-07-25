Satanista | Laura Pausini travolta dalle accuse il motivo e la durissima replica

Notizia in breve

Dopo l’esibizione alla finale dei Mondiali 2026, Laura Pausini è stata criticata sui social media. Alcuni utenti hanno accusato la cantante di aver inviato messaggi satanici durante la performance. La cantante italiana ha ricevuto commenti negativi e accuse di natura religiosa, senza che siano state fornite prove concrete. La vicenda ha generato un acceso dibattito online, con commenti di condanna e difesa.