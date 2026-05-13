Francesca Michielin replica ai messaggi degli hater | il gesto di sostegno di Laura Pausini

Francesca Michielin ha risposto ai commenti negativi ricevuti nel corso degli anni pubblicando un carosello di foto e frasi. La cantante ha condiviso le sue immagini e parole come reazione ai messaggi di haters e ai commenti critici. Sul suo profilo social, ha mostrato il suo modo di affrontare le critiche, ricevendo anche il sostegno di altri artisti, tra cui Laura Pausini.

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