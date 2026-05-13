Francesca Michielin replica ai messaggi degli hater | il gesto di sostegno di Laura Pausini
Francesca Michielin ha risposto ai commenti negativi ricevuti nel corso degli anni pubblicando un carosello di foto e frasi. La cantante ha condiviso le sue immagini e parole come reazione ai messaggi di haters e ai commenti critici. Sul suo profilo social, ha mostrato il suo modo di affrontare le critiche, ricevendo anche il sostegno di altri artisti, tra cui Laura Pausini.
Un carosello di foto e frasi per rispondere agli hater e ai commenti ricevuti negli anni. Francesca Michielin ha condiviso sui social un post che richiama il titolo della sua canzone Una donna non pu ò, trasformando gli insulti e gli stereotipi in una riflessione più ampia sulla pressione che ancora oggi colpisce le donne. Tra i tanti messaggi di sostegno arrivati sotto al post anche quello di Laura Pausini, che ha aggiunto la sua esperienza personale. Francesca Michielin replica ai messaggi degli hater. Nel carosello condiviso sui social, Francesca Michielin ha alternato alcune sue foto a frasi che raccontano tutte le contraddizioni e le aspettative che ancora oggi vengono proiettate sulle donne.🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie correlate
Laura Pausini: "Gli hater sono solo il 10 per cento, mi sento amata". A Sanremo "avverto la carezza di Pippo, Carlo è il mio Lexotan"Seduta sulla stessa sedia dove, nel 1994, rispose alle domande dei giornalisti dopo il terzo posto al festival con il brano Strani Amori, Laura...
Leggi anche: Laura Pausini torna a Sanremo: il gesto di Conti che ha emozionato
Una donna non può di Francesca Michielin racconta tutte quelle regole assurde che le donne sentono ancora addosso Francesca Michielin è tornata con Una donna non può, nuovo singolo pubblicato il 1° maggio 2026 per Columbia Records/Sony Music I facebook
Francesca Michielin replica ai messaggi degli hater: il gesto di sostegno di Laura PausiniFrancesca Michielin ha condiviso gli insulti ricevuti online trasformandoli in una riflessione sugli stereotipi che colpiscono le donne. Tra i messaggi di sostegno, anche quello di Laura Pausini ... dilei.it
Francesca Michielin vittima di body shaming: La dovete smettereLa dovete smettere. Con queste parole Francesca Michielin reagisce agli insulti ricevuti online dopo la pubblicazione di un video in cui appare in pantaloncini, con le gambe scoperte. A me non ... rainews.it